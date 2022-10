JUHTKIRI ⟩ Kuni mu küla veel elab

Küla ei ole siiski pelgalt inimesed, vaid ka sellega seotud traditsioonid ja suuremas pildis terve elukeskkond oma eri- ja seaduspäradega. Tihtipeale ei aduta, millises unikaalses paigas õigupoolest elatakse. Saaremaa valla üldplaneeringuga on võetud ette ja tehtud revisjon miljööväärtuslike maapiirkondade väljaselgitamiseks. Sellest nähtub, et enam kui kümnendik valla küladest väärib kaitse alla võtmist ja ajaloolise keskkonna säilitamise nimel ka teatud piirangute kehtestamist. Usutavasti ei hakka need takistama külade loomulikku arengut.