Keskkonnaminister Madis Kallas aitas valvata kalade kuderahu

Kudema suunduvad lõhelised on röövpüüdjatele lihtne saak, seepärast vajavad kalad sel ajal spetsiaalset kaitset. Keskkonnaminister Madis Kallas ühines kalakaitse operatsiooniga, et anda oma panus ja tutvuda vabatahtlike töö köögipoolega.

„Röövpüüdjate tabamisest räägitud lood ja kalakaitsjate kogemused selles vallas kuuluksid justkui ajalehe krimirubriiki,“ rääkis keskkonnaminister. „Hea meel on näha, et aastaid kestnud kuderahu valvamine koos muude tegudega rändekalade hüvanguks on andnud reaalseid tulemusi ja lõheliste arvukus on kasvanud,“ ütles Kallas. Ministri sõnul annab vabatahtlike töö ka riigile innustust tegutseda paisude likvideerimise ja veekogude puhtuse nimel, mis samuti kalarikkust tõstavad.