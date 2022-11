Kuressaare Teater ja Saaremaa vald kingivad saarlastele vabariigi aastapäevaks teatrielamuse

Vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ütles, et tal on hea meel, et tore mõte kinkida Eesti Vabariigi aastapäevaks saarlastele teatrietendus saab uuel aastal teoks. "15 vabapääsmega etendust valla rahvamajades ja Kuressaare teatrimajas annavad osalemisvõimaluse väga paljudele inimestele ning kindlasti toob see pidupäeva tähistamise meile kõigile lähemale. Usun, et saalid saavad olema rahvast täis, etendus nauditav ja meeleolu pidupäevale kohane.“