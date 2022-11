TERVIS ⟩ Ütle "aaa" ehk Kuidas kindlustada oma lapsele terved hambad

Kui juttu tuleb hambaarstist, tõmbuvad nii mõnedki täiskasvanud näost kaameks. Hirm hambaarsti ees on levinud nähtus nii laste kui ka täiskasvanute seas, kuid selleks, et vähendada tõenäosust kogeda valulikke ja ebameeldivaid protseduure, on suur tähtsus ennetusel.