Eks ma ikka tunnen ennast saarlasena. See, et ma Saaremaal ei ela, ei tee mind veel vähem saarlaseks. Kui ma teiste saatusekaaslastega räägin, kes on ka Saaremaalt ära tulnud, siis on kõikidel seda saarlaseks olemist sees, kas ta tunnistab seda või mitte. Nad on kuidagi äratuntavad inimesed. Sa kuidagi tunnetad juba, kas inimene on Saaremaalt või mitte. Eks see mingi salapärane maagia ole. Hiidlased tunnevad üksteist samamoodi ära ja võib-olla ka setod, võrokesed, kihnlased. See on mingi kohamaagia.