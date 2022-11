Hambapolikliinik tähistab 25. sünnipäeva. Mis mõtted teil sel puhul peas on?

Sünnipäevadel vaadatakse ikka ajas tagasi. 25 aastat on ühe asutuse jaoks päris korralik number. Ja kliinik on hästi hakkama saanud. Selle eest tuleb tänada nii eelmist kui ka üle-eelmist juhatajat. Mina katsun samamoodi edasi minna – heade tulemustega ja teha nii, et kollektiiv püsiks ühtne.