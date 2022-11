MUHU UUDISSED ⟩ Ead uut kirguvuastad!

Meitel olli sie kuuse süitamine nõuke antvärk tegu jälle. Ikka vallavanam pidas kõnet ja kirguõpetaja soovis ead uut kirguvuastad! Ja laulu ja tantsi olli. Ehkkid, neh, inimesed kippuvad viimsel aal paljast ühteteist pasaga patsima. Iseäranis nie va poliitikud. Nõnna et ep taha teestest tiadagid änam. Ja igaüks paljast vahib, et mil moel taal omal param olla oo, olga teestega just mesmuodi tahes. Aga näedsa, muhulased sial kuuse juures küll ollid kut üks suur ja kena pere olema piab ja olema loodud oo. Neh, kirguõpetaja kua nii kenast toonitas, et iestlased oo jõuluusku ja köivad jõulute aegas tihemini kirkus kut muul aal. Ja et seda lapsemielsust, mis inimeste inge enne jõulusid tuleb, oo nii kena tunda ja vuadata.