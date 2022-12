MAAILM ⟩ Soome teadlased: Karl XII tappis vaenlase kuul

Rootsi üks legendaarsemaid ja tuntumaid kuningaid Karl XII suri enam kui 300 aastat tagasi. Sajandite vältel on ajalookirjanduses tema surma kohta levinud kõige erinevamaid oletusi. Väidetud on, et kuninga tappis vaenlase leerist lendulastud kuul, samas on aga oletatud, et mõrvarid võisid ka olla kas tema oma sõdurid või isegi lähikondlased õukonnast, kes olid väsinud pea juba kaks aastakümmet kestnud Põhjasõjast. Nüüd on aga Oulu ülikooli teadlased pannud sellele vaidlusele punkti, kirjutab Yle veebileht.