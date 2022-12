Järgmisel üldlaulupeol tõstetakse au sisse murdekeel. Idee selleks Saaremaalt!

"2025. aasta laulupeo fookuses on murdekeel. Selle impulsi sain ma just Saaremaalt. See, kuidas saarlased oma keele nüanssidega laulavad, andis mulle idee. Murdekeel elab Eestimaa erinevates paikades, ka rahvalauludes, sealhulgas koorilauludes. Toome selle rohkem esile," rääkis Jürgenson Saare maakonna koorilaulupäeval Lümanda rahvamajas.