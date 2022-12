MAAILM ⟩ Otto von Bismarck pole Saksamaal enam au sees

Välisministeeriumi praegune juhtkond eesotsas roheliste parteisse kuuluva Annalena Baerbockiga on aga seisukohal, et ajad on muutunud. Nüüd on selle ruumi nimi Saksamaa ühtsuse saal (Saal der Deutschen Einheit). Riigiametnike arvates on ümbernimetamisega arvesse võetud "ruumi ajaloolist arengut", aga ka fakti, et ministeerium tahab oma tegevuses eelkõige toetuda ajalooperioodile, mil Saksamaal on valitsenud demokraatia.