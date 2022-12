MUHU UUDISSED ⟩ Sur uhke maja

Nüid siis oo Muhu Maja uksed kohe päris ametlikult valla. Mineva riede lõegati lindid läbi. Ei sur moekas maja. Väljast vuatad, et muailma löövetis teene, aga mine sisse – just paras jägu ruumi oo. Põle undrehti suuri kambreid üht ja kellelgid liiga kitsas kua põle. Ja väljast paistab kole nukeline, aga sihes põle ühtegid tühja nukatagust. Et kenaste oo ossatud kokku panna küll. Ja istub irmus easte sõnna suure silla parda. Ja kõik kohjad levab kenaste üles, mis taris. Et nõuke irm oo asjata, et äkist eksib äe.