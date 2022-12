Kultuurivara juht: Meie pole protestinud, aga see ei tähenda, et probleemi pole

​"Ma arvan, et hetkel on mõistlik lahendus Kultuurivara välja jätta. Las uus asutus hakkab tööle, saab süsteemi käima, siis võib vaadata võimalikke kokkupuutepunkte," kommenteeris Tammoja Saaremaa volikogu otsust luua uuel aastal valla allasutus Saaremaa Kultuur, mis ühendab kõiki maapiirkonna rahvamaju.

Ta lisas, et maapiirkonnad ja linn on kultuurtöö mõttes mõneti erinevad. "Kui meie tegeleme väga erinevate ürituste korraldamisega, siis rahvamajad on olulisel määral keskendunud rahvakultuurile, samuti on nad kogukonnakeskused. Kuressaare on linn, mille kultuuriruum on teistsugune kui mõnes väiksemas kohas," sõnas Tammoja.