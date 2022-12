MAAILM ⟩ Erinevate ajastute ja erinevate rahvaste jõuluvanad

Ajakirjanik Laura Kirkebæk-Johansson kirjutab Taani rahvusringhäälingu Danmarks Radio (DR) veebilehel ilmunud loos, et inimkonnal on läbi ajaloo olnud rohkesti erinevaid jõuluvanasid. Ta on välja toonud kaheksa jõuluvana tõlgendust. Sealjuures on uskumusi, millest paljud pole ehk kuulnudki. Näiteks et juba vanade germaanlaste karmivõitu jumalal Odinil oli komme öises taevas ringi lennata ja kingitusi jagada.