Vana tõde on see, et igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Saarte Hääl võttis sõnast ja palus kuuel inimesel õnne valada ning ära arvata, mis neid siis ees ootab. Ettevaatavalt võib öelda, et uudised on vaid positiivsed.