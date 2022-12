"Kui noatera peal käid, siis ikka juhtub, et kuskil libastud rohkem või vähem. Ja eks neid sõpru on ka, kes katsuvad tõugata, et libised ja tõmbad ennast veriseks," ütleb 2022. aastat kokku võttes ettevõtja Vjatšeslav Leedo.