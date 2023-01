MUHU UUDISSED ⟩ Rügame ikka ietsi

Uie vuasta esimene uudis oo nõuke, et meite vald köib kua nüid ikka moega ühte sammu. Ja nõnna oo Muhu vallal sedakorda kua kaasav ielarve. Omasid ettepanekumi suab tiha kuni 23. jaanuarini ja siis valitse välja, et mis siis sie kõege moekam mõte oo kua rahva arust. Kord oo kõik kenaste valla kodulehe pial kirjas. Neh, et mil moel neid ettepanekumi ikka tiha suab ja pärast jaali anda ja. Sie oo pienike kord. Niisammati ep köi üht, et kiegid pistab pia vallamaja ukse vahelt sisse ja ütleb, et kuule tehke nõuke asi. Nõnna et tasub uurida.