MAAILM ⟩ Prantsusmaa esileedile heidetakse ette veidraid ja kummalisi ideid

Prantsuse naiste kuukiri Marie France kirjutab, et riigi esileedi Brigitte Macron soovib, et Pariisi Notre-Dame’i katedraali haritorn taastataks kujul, mis meenutab fallost. Madam Macroni esindajad on aga teatanud, et ta ei ole selle skandaalse ja šokeeriva projektiga seotud.