MAAILM ⟩ Kuidas Venemaa hõivas USA-le kuulunud saare

Ajakirjanik Juuso Määttänen kirjutab, et praegu kuulub Arktikas Kirde-Siberi ranniku lähistel asuv Wrangeli saar Venemaale. Nii pole see aga alati olnud. Veel sada aastat tagasi oli see USA territoorium, kuid mingil hetkel USA valitsus miskipärast loobus saarest, loovutades selle vähimagi vastuseisuta Nõukogude Venemaale.