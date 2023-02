Lähipäevad toovad mõnevõrra päikest

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Külma on 3-9, kohati kuni -14 kraadi. Saartel ja läänerannikul jääb õhutemperatuur -3 ja +1 kraadi vahele. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0 kuni +3, Ida-Eestis jääb aga 1 ja 7 külmakraadi vahele.