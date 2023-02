Ly Pulk ⟩ Arvasin, et taustategijad pole need, kes selliseid auhindu saavad

Me võiksime alustada nii, et kui mina Kingissepa rajooni kultuurimajas Saaremaa rahvateatriga tegelema hakkasin, siis teie olite seal oma suured tööd juba ära teinud. Teist räägiti legende. Ikka sellest lavastusest “Koidikud on siin vaiksed” (1985).