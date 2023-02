MAAILM ⟩ Kuidas Rootsi kuningriigist gangsterite paradiis sai

KAASAEG: Rootsi vägivallalaine üheks põhjuseks olevat riigi liialt leebe rändepoliitika. Praegu elab Rootsis umbes 2 miljonit migranti, kes moodustavad elanikkonnast pea viiendiku. Valdavalt on nad pärit Aasia ja Aafrika kriisipiirkondadest. See pilt on tehtud mõned aastad tagasi Stockholmis, kus ühes elumajas plahvatas pomm.

Foto: Demokracija.eu