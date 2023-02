MAAILM ⟩ Poola nõuded Saksamaale: ajalooline ekskurss

Saksamaa on juba korduvalt pidanud tasuma suuri summasid II maailmasõjas tekitatud kahjude hüvitamiseks. Nüüd on aga Poola valitsus esitanud järjekordse hiigelnõudmise. Seni on Saksamaa vastanud keeldumisega. Poolakad peaksid veidi ajalugu meenutama ja alles siis rääkima õigustest reparatsioonidele, arvab artikli autor.