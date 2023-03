MAAILM ⟩ The Economist: Uued ravimid võivad teha lõpu rasvumise epideemiale

IME VÕI PETTUS: Säärased reklaampildid ilmuvad USA ajakirjanduses, et propageerida uusi salenemisravimeid. Eestis on selline ravim praegu müügil Ozempicu nime all. Raviminfo. ee andmetel oli see preparaat neljapäevase seisuga saadaval vaid kolmes Saaremaa apteegis ja seda vaid 0,25 mg annustes. Sama oli olukord Tallinnas ja Tartus. Kuna Ozempicut on hakatud laialdaselt kasutama ka liigsöömisest tingitud rasvumisest vabanemise eesmärgil, on Ozempici 1 mg suurused doosid Eestis praegu suur defitsiit. Ravimiameti andmetel pole enne maid uut partiid oodata. Sama tüüpi ravim on ka Wegovy. Ehkki Euroopa Liidu ravimiamet on selle heaks kiitnud, pole seda Eestisse praeguse seisuga veel sisse toodud.

Foto: newbeauty.com