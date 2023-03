Põneviku tegevus viib meid lähitulevikku, kus keset ookeani paiknev neljaliikmeline vahtkond on kaotamas usku endasse, teistesse ja muu maailma olemasolusse.

Režissööri teine täispikk mängufilm on filmitud Tallinnas ning ekraanil on välismaa staarid, eesotsas USA näitleja Kate Bosworthiga ("Superman tuleb tagasi") ning Euroopa staaridega nagu Thomas Kretschmann ("Pianist"), Lucien Laviscount ("Emily in Paris") ja Martin McCann ("´71").