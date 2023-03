MAAILM ⟩ Pole tomateid? Minister soovitas süüa hoopis naereid

SAMAL AJAL HISPAANIAS: Briti valitsuse väitel on tomatikriisi põhuseks halb ilm Lõuna-Euroopas, mitte aga Brexit. Hispaanias toimus aga ka mullu lõbus La Tomatina festival. Küllus kõikjal! Foto: aljazeera.com

Sotsiaalvõrgustike irvhambad esitasid aga küsimuse: kas pole nende mittearmastatud juurviljade [naeris ja kaalikas] ülekülluse taga hoopiski Brexiti suured “dividendid”, mida poliitikud meile omal ajal lubasid? Sageli illustreerisid nad oma Twitteri säutse töödeldud fotodega. Neil olid kampaaniabussid, millel peal tekstid: “Unustage tomatid – sööge naereid!” ja “Ise te, turakad, kõige selle poolt hääletasite!”

Sotsiaalvõrgustiku kasutaja @NewEuropean arvas samuti, et tomatite defitsiidi põhjuseks Briti saartel võib siiski olla Brexit. Selle tõestuseks avaldas ta foto, millel on kujutatud hetk La Tomatina festivalilt: tegemist on Hispaanias Valencia piirkonna Buñoli linnakeses peetava iga-aastase festivaliga, mille osalejad loobivad üksteist tomatitega ja seda vaid meelelahutuslikel eesmärkidel.

Peaminister kaitseb

Pärast naljade laviini mõningast vaibumist sotsiaalmeedias otsustas Downing Street Coffey kaitseks siiski välja astuda. Nimelt anti peaministri kantseleist teada, et minister tegeles eranditult vaid kodumaiste juur- ja köögiviljade populariseerimisega. Samas avalduses eitati, et defitsiidi põhjuseks on Brexit.

Briti peaministri pressiesindaja ütles: “Ma arvan, et minister soovis rõhutada, et inimesed hindaksid ja väärtustaksid toiduaineid, mida me kasvatame siin, Suurbritannias. Kuid lõppkokkuvõttes peaksid just inimesed ise otsustama, milliseid toiduaineid nad tahavad tarbida.”

Vastates ajakirjanike küsimusele, kas praeguse tomatidefitsiidi taga on Brexit, ütles ta: “Vastava majandusharu esindajad ja ka jaemüüjad on valitsust teavitanud mõningatest tarneprobleemidest, nagu näiteks halvad ilmastikuolud mõnedes Lõuna-Euroopa ja Põhja-Aafrika piirkondades.”

Ametnike väidetest hoolimata lõpetab The Guardian uudisloo skepsisega ja isegi irooniliselt. Leht kirjutab, et need õnnelikud, kelle kodustes varasalvedes on piisavalt naerist ja kaalikat, kuid kes ei oska neist midagi maitsvat valmistada, peaksid veelkord vaatama telesarja “Must rästik”.