VANA KULD ⟩ Töömehele ikka hakklihakastet

KASTE VALMIS: Maili Tamm on valmis hakklihakastet serveerima.

Niikaua kui mäletatakse, on hakklihakaste kuulunud eestlaste toidulauale ning raske töö kõrvale on Saaremaa mees tahtnud ikka tutti ja notti, millest on ammutatud tervist ja jõudu.