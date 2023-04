MAAILM ⟩ Peagi võib tekkida tualettpaberi defitsiit

Nii umbes pool sajandit tagasi sündinud ja nõukaaja elukogemusega inimene võiks ju selle peale öelda, et pole midagi uut siin päikese all. Tuttav tunne ehk déjà-vu! Pealegi saab WC-s pärast loomulike vajaduste rahuldamist kasutada ka alternatiivseid vahendeid – näiteks paberit, millele on trükitud meie usaldusväärse ajakirjanduse uudised.