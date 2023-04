MEELELAHUTUS ⟩ Juhan Smuul õpetas muhulased jooma. Ja saarlased ka!

Toimetuselt saateks. Proua Eespea-Obustkoppel on aastate jooksul kaastöid saatnud tähelepanuväärsel hulgal. Saarte Hääl on alati olnud süle ja seljaga konstruktiivse kriitika ja lennukate ideede poolt, aga proua Eespea-Obustkoppeli saadetud kaastööde avaldamisel on seni takistuseks saanud kirjasaatja kategooriliselt eitav suhtumine mistahes kärbetesse ja tekstide toimetamisse. Ja mõnikord lisaks trükisõna kaanoneid ületavalt reljeefne väljenduslaad. Et tegemist on siiski aktuaalse teemaga, otsustasime seekord teksti avaldada, aga meelelahutusküljel. Järgnev tekst avaldatakse autori kirjaviisi muutmata, autori nõusolekul oleme parandanud mõned tähevead, lisanud kirjavahemärke ja teinud mõned hädavalikud täpsustused.