Öeldakse, et Jumala teed ja teod on ettearvamatud. See ütlemine sobib suurepäraselt Kadi “Kohvilaua” saate külalise kohta, kes veel mõni aasta tagasi poleks osanud arvatagi, mis plaanid taevaisal temaga on. See näitab ennekõike, et inimesel peab olema tarkust ja tarmukust lasta end juhtida ja mitte tõrkuda, kui keegi talle uue teeotsa kätte näitab.