Ukraina põllumajandustoodete vaba import on mitmes Ida-Euroopa riigis tekitanud tõelise kaose, kirjutab Briti nädalakiri The Economist. Põllumeeste protestide tõttu otsustasid mitme riigi valitsused keelustada Ukraina teravilja sisseveo. Nende otsus lükkab tagasi kinnitused, et euroliit on agressiooni ohvriks langenud Ukraina ustav abiline.