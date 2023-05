MUHU UUDISSED ⟩ Juu varsi suab jälle uie laulu tiha

Mõtle, meite pissike Muhu vald oo kuieteistme kõege vägevama ulkas terves vabariikis! Ja meite kääst võetse nüid unnikas raha ää ja jägatse sõukste suurtele ja puruvaestele kut oo sii kõege lisemal Saaremaa ja Lääneranna ja viel terve karikond ümber Tartu linna, kelledel oo tagumised väravad laiemalt lahti kut iesmised. Et nüid me oleme siis irmsast karista suan, et me oleme ossan ennassid arupärast majanda ja põle undrehti laristan mitte.

Kulla paikest, lainuleib ja õletuli, nie pitkalt ep kesta. Ja teeste lainusid sellega kindi maksa, et nõukste suud kua tühaks tiha, kis oma söömaga oo just nii järje pial, et nälg äe ep võta, aga pienemaid lidinaid lava piale panna ep jõva, oo ikka vägagi ännatu ja jõlven tegu. Juu oo kuskil kellelgid kade miel.

Me võime mureta õpeta, mesmuodi nõnna akkama suab, kut me siiamaani oleme suan. Tulge aga uhades üle väena ja kuolitage ennasid meite juures, et vähä põle. Me sii vuatame oolega igale kopikale kohe ja mõtleme igakordas, et kus auku sie nüid kõege ennemini sünnib. Aga vuata nõuke asi küll meitele ep mieldi, et igaühe kääst nõudasse täma mõistuse järgi ja siis jägatse pärast omatahtsi ümber.