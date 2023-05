Kohustuslik kirjandus on läbi aegade olnud paljude õpilaste jaoks tüütu nuhtlus. Et kuidagi hinnet kätte saada, on sageli abi kokkuvõtetest või ulatavad abikäe teost lugenud kaaslased. Kuid selle põhjal vastama hakates jõutakse vahel väga omanäoliste tõlgendusteni (vastuste kirjapilt muutmata).