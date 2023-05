MAAILM ⟩ Teadlased avastasid maailmaruumist “teise Maa”

Äsja avastatud eksoplaneedi* koodnumber on KOI-3010.01. Meie koduplaneedist on see veidi suurem ja raskem, samas on aga selle keemiline koosseis, maismaa ja ookeanide vahekord sarnane Maaga. Lisaks on uuel eksoplaneedil teadlaste hinnangul piirkondi, kus keskmine temperatuur on umbes 20 kraadi ja mille atmosfäär sarnaneb Maa atmosfäärile. Kõik see loob aga soodsad tingimused elu tekkeks.