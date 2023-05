KOHVILAUD ⟩ Perearst Eve Nurmekivi: “Peab olema mingi kiiks, et seda tööd teha”

Oo jaa, neid stand-up’e me teeme tõesti igapäevaselt ja sellepärast ka mulle see eriala meeldib, see eriala valik. Tegelikult me ei tea, mis päev toob. Erinevaid probleeme on seinast seina ja erinevaid lahendusi, erinevaid patsiente vanuses mõni kuu kuni 90 pluss. See ampluaa on ikka väga-väga lai.