Venemaa sissetung Ukrainasse algas 2022. aasta veebruaris. Sellest ajast on sõda tekitanud tohutuid kahjusid. Tuhanded inimesed on hukkunud ja Ukraina riigi taristut on hävitatud kümnete miljardite dollarite väärtuses.

Ent Venemaale endale on sellise hiigelkahju tekitamine läinud maksma vähe. Maailma ajakirjanduses on varem korduvalt kirjutatud, et Venemaa majandus on paraku palju paremas seisus, kui seda näiteks aasta tagasi prognoositi. Kuid ka sõja otsesed kulud – sõdurite kaotus ja sõjatehnika häving – on olnud üllatavalt väikesed.