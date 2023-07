Ilmaprognoos lähinädalaks suurt suvekuuma ei luba

Kolmapäevast pühapäevani on hoovihma võimalus võrdlemisi suur, 50-75 protsenti. Öösel on sajuhooge kohati, päeval laialdasemalt ja siis on ka äikese võimalus. Kahe rõhuala vastaseisus puhub Eestis mõõdukalt tugev edela- ja läänetuul, ajuti on puhanguid 14 m/s. Öösiti on sooja 9-14, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 18-22 kraadi, sajuhoogudes langeb 15 kraadi ümbrusse.