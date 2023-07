Alustuseks ajalukku, ehk minu esimene reis Soome. Toimus see aastal 1989. Umbes 100 km Helsingist põhja suunas on linn nimega Lahti, kus sai kaks aastat järgemööda oldud ja peale seda oli periood, kus neid üle lahe käimisi enam ei lugenudki, üheksakümnendatel sai VAT teatriga mitmeid kordi Soome eri paigus etendusi antud ja muidugi on Vantaa lennujaam see koht, kus mitmed pikad matkad ümberistumistega jätkunud on.

Pean ütlema, et mainitud maa on mulle meelepärane, seal kogetud suhted ja elamused toimivad samamoodi kui meie maal. Mida see siis tähendab? Vast seda, et arusaamine n-ö rahvuse pinnal on sarnasem kui mõne muu riigi inimestega, aga see on kindlasti subjektiivne arusaam ja lähtub minu teatavast reisikogemusest, kus üle viiekümne maa seljataha jäetud on.