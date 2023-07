MAAILM ⟩ Muinasjutt sellest, kuidas Lenin Soomele iseseisvuse kinkis

AJALOOLINE HETK: Soome senati istung novembris 1917, kus kiideti heaks iseseisvusdeklaratsioon ja otsustati see anda parlamendile kinnitamiseks. Istungit juhib Pehr Evind Svinhufvud (rahvapärane hüüdnimi Ukko-Pekka). Tema selja taga on aga ikka veel Vene keisri Aleksander I portree. Just selle valitseja ajal loodi Vene riigi koosseisus autonoomne Soome suurvürstiriik.

Foto: Wikipedia