KINOLEGEND: See ülesvõte Alain Delonist on tehtud veidi üle kümne aasta tagasi.

Alain Delon on valinud üksinduse ja maailmast eraldatuse tee, kuna ta pole nõus kaasaja läänemaailma väärtusorientatsioonidega, kirjutab ajakirjanik Marc Fourny Pariisi populaarse nädalakirja Le Point veergudel. Väljaandele antud intervjuus väitis Delon korduvalt, et “lahkub sellest ilmast kahetsustundeta”. Samas aga on tema lastel kõigele muu seletus.