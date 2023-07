Kelmide skeem on sarnane varasematele petukõnedele, nimelt helistab väidetavalt politsei, panga või mõne muu usaldusväärse asutuse töötaja ning räägib kõne vastuvõtjale, et tema pangakontol on tekkinud probleem või tema andmeid kasutatakse kuritegude toimepanemiseks.

Varasemalt on need kõned olnud ainult vene- ja ingliskeelsed, kuid viimastel päevadel on politsei saanud infot, et kelmid räägivad väga heal tasemel eesti keelt.