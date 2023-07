MAAILM ⟩ Kuumus ja sõda: üleilmsed toiduohud kasvavad

LÕPPENUD: Täpselt aasta tagasi allkirjastati Istanbulis ÜRO ja Türgi vahendamisel kokkulepe, mis võimaldas Ukrainal teravilja Musta mere kaudu vabalt välja vedada. Tänavu juuli keskel teatas Venemaa, et on otsustanud läinud aastal sõlmitud kokkuleppest väljuda. See asjaolu on juba näiteks kergitanud nisu hinda maailmaturul. On ju Ukraina suuruselt maailma kaheksas nisutootja.

Foto: Wikipedia