JUHTKIRI ⟩ Tormi järel tuleb jälle vaikus

Õnneks või õnnetuseks on Saaremaal viimasel ajal tulnud üle elada päris tõelisi kriise, mis loodetavasti iga korraga meid hädaolukordadeks pisut paremini ette on valmistanud. Usutavasti mõistab enamik inimesi nüüd, et looduse vägi on miski, mida kunagi ei või alahinnata ja ilmataadi meel on alati äraarvamatu.