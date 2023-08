KOHE NÄHA, ET VANAD SÕBRAD: Septembris 2010 näitas “Putini kokk” toonasele peaministrile Vladimir Putinile uut tööstushoonet, kus Concorde valmistas poolfabrikaate koolidele. Täna võime selle loo kokku võtta nii: kui mooramaamees on oma töö teinud, siis mooramaamees võib minna. See on nii Venemaa moodi.

Foto: Vikipeedia