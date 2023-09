VANIM: Kõige varasem teadaolev kirjalik tekst on tehtud kiilkirjas. Kiilkiri oli kasutusel Mesopotaamias, selle moodustasid mõistemärgid, mis vajutati kirjutuspulgaga pehmesse savisse. See kiilkirja näide on Pärsia valitseja Xerxes I (elas u 519–465 eKr) kuninglik kiri, mis on kirjutatud vana-pärsia, elami ja babüloonia (akadi keele dialekt) keeles.

Foto: Wikipedia