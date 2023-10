MAAILM ⟩ Uuring: USA ametnike vanadusnõtrus on ohuks riigi julgeolekule

EAKAD: Pilt on tehtud 2017. aastal, kui ametisse astus Donald Trump (s 1946), kes surub kätt Joe Bidenil (s 1942). 2020. aastal kandideerisid nad mõlemad Valgesse Majja, toona võitis Biden. Pole välistatud, et 2024. a kandideerivad nad taas, erinevus on vaid selles, et Trump on siis juba 78-, Biden aga koguni 82-aastane. Tahtmatult meenub Brežnevi ehk stagnaaja lõpp Nõukogude Liidus.

Praegune Ameerika Ühendriikide juhtkond on ajaloo eakaim: kõrges vanuses kongressiliikmete osakaal on viimastel aastatel järsult tõusnud, kirjutab veebiväljaanne The Intercept. See on murelikuks teinud paljud valijad. Nii näiteks on 69% demokraatidest seisukohal, et Joe Biden on liialt vana, et kandideerida teiseks ametiajaks.