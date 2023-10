Eeloleval nädalal püsivad päevased õhutemperatuurid veel plussis

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Paiguti tekib udu. Puhub põhjakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul tuleb kuni 6 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Kohati võib vähest vihma ja lörtsi sadada. Puhub kirde- ja idatuul 2–8 m/s. Sooja on 2–7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3–9, saartel ja läänerannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel ja rannikul tuleb kuni 4 kraadi sooja. Kolmapäeva päeval pilvisus tiheneb. Õhtul jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu. Puhub valdavalt idatuul 4–9, puhanguti 13, läänerannikul 6–11, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.