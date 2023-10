Lümanda bussipeatuse juurde pargitud autos aega parajaks tehes räägib Toomas, et kuigi Kõruse külast oleks lapsel lühem maa käia Kihelkonna koolis, otsustas pere üksmeelselt Lümanda põhikooli kasuks. Õpilaste arvu poolest külakooli mõõtu kahenenud Kihelkonna koolis ähvardab last Toomase hinnangul suhtlemisvaegus.

“Üks või kaks last klassis, see pole normaalne. Inimesed tahavad ikka karjas olla, mitte üksinda,” ütleb lapsevanem. Toomas ise õppis omal ajal Kaali koolis, kus tema klassis oli kuusteist last.