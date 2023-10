Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada ülestunnistusest, et olen alati unistanud Ameerikasse reisimisest.

Tänavu septembri alguses sai mu unistus osaliselt teoks, sest siis avanes mul suurepärane võimalus teha oma esimene reis sinna MREP-i (Military Reserve Exchange Program) raames. Olgu kohe alguses selgeks tehtud ka see, et osaliselt sai unistus täidetud seetõttu, et tegu oli siiski väljaõppe eesmärgil tehtud reisiga ning kaugemale Ohiost ma ei jõudnud. Vahepeatus Chicago lennujaamas ei lähe arvesse. Avastada tahaks aga rohkem ja seega plaanin veel seda maad külastada.