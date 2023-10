KOHVILAUD ⟩ Estri tütar Pille-Riin – teatrihingega vaatleja

“On ette tulnud. On isegi näitlejate poolt ette tulnud. Või kui on raamat ilmunud.” Ja neid raamatuid on nüüdseks juba kas kaheksa või üheksa, jääb autor isegi arvutamisel hätta. Ainuüksi ilmunud arvustustest saaks veel mitu omaette raamatut, aga midagi sellist Pille-Riin teha ei taha. “Ma olen selle peale mõelnud ja olin sellele juba üsna lähedal, aga ma ei tahaks teha tavalist arvustustest kokkupandud raamatut, ma tahaks ikka midagi juurde ja üle kirjutada. Või näitleja portreid, mis on mu lemmikžanr… Mul oli juba idee käes, kui üks ümmargusem number kukkus, aga natuke lükkub edasi see kirjutamine.”