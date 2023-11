MUHU UUDISSED ⟩ Pime aeg oo tüiti, aga tihe

Ikka terit! Ennemini tüiti ikka oo, et omingu oo pime, kut sa kottu välja lähäd, ja õhta oo pime, kut sa tagasi jõvad. Varsi ep tiagid änam, mõuke so kodune koht välja näeb. Aga mudud oo vägagid kena tiada, et vuasta kõege pimemal aal korraldatse Muhus niipalju üritusi, et katsu et sa ühest kohjast teise jõvad paljast. Nädalilõpp tõotab nõuke tulla igatahes.